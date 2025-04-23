Турнир WTA-1000 в Мадриде: результаты игрового дня 23 апреля

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Сегодня, 23 апреля, продолжился турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей второго игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-1000, Мадрид (Испания). 23 апреля, результаты:

Анастасия Севастова (Латвия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:4, 7:5.

Кэти Волынец (США) — Петра Квитова (Чехия) — 6:4, 6:0.

Белинда Бенчич (Швейцария) — Зейнеп Сёнмез (Турция) — 6:0, 6:2.

Эшлин Крюгер (США) — Анастасия Потапова (Россия) — 7:6, 4:6, 2:6.

Анна Блинкова (Россия) — Панна Удварди (Венгрия) — 6:4, 6:2.

Вероника Кудерметова (Россия) — Полина Кудерметова (Россия) — 2:6, 2:6.

Франческа Джонс (Великобритания) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:7, 6:4, 3:6.

Виктория Азаренко (Беларусь) — Ольга Данилович (Сербия) — 4:6, 2:6.

«Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.