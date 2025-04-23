Серена Уильямс призналась, что испытывает проблемы со здоровьем

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс рассказала, что испытывает проблемы со здоровьем, из-за чего часто мёрзнет.

«Мне часто холодно, и я всегда надеваю свитера или что-то ещё, чтобы согреться. К тому же у меня анемия. Это взаимосвязано. Я постоянно пытаюсь поднять уровень железа, но всё равно холодаю», — написала Уильямс на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Уильямс завершила профессиональную карьеру в 2022 году. Сейчас 43-летняя Серена занимается предпринимательством и воспитывает двух дочерей, Олимпию и Адиру Ривер.