38-летний Монфис с трудом вышел во второй круг в Мадриде, обыграв 353-ю ракетку мира

42-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде, обыграв 353-ю ракетку мира хорвата Борну Гойо 1:6, 6:2, 6:4.

Матч продлился 1 час 43 минуты. Монфис за это время сделал шесть подач навылет и допустил четыре двойные ошибки. Также он реализовал три брейк-пойнта из восьми. Хорватский теннисист сделал за игру четыре эйса и одну двойную ошибку. За матч Гойо реализовал 3 брейк-пойнта из 10.

Во втором круге турнира в Мадриде Монфис сыграет против действующего победителя турнира, восьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва. Матч запланирован на 24 апреля.