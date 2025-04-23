«Многое значит». Радукану – о первой победе в Мадриде с 2022 года

49-я ракетка мира, чемпионка US Open–2021 британка Эмма Радукану рассказала о том, насколько ей было важно выиграть свой первый матч на турнире WTA–1000 в Мадриде в этом году.

«Для меня много значит эта первая победа на турнире. В прошлом году я проиграла здесь в первом раунде и больше не играла в остальной части грунтового сезона. Так что, в этом году — выиграть первый матч на открытом грунте, это действительно важно. На самом деле, я ведь не играла в 2023 году. Получается, моя последняя победа на открытом грунте была в 2022-м, а это уже три года назад. Так что, да, эта победа действительно очень многое значит для меня», – приводит слова теннисистки Sky Sports.

В матче первого круга Радукану была сильнее 70-й ракетки мира представительницы Нидерландов Сюзан Ламенс – 7:6, 6:4. Во втором круге турнира она сыграет против 29-й ракетки мира украинки Марты Костюк.