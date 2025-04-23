«Очень расстроились». Кудерметова — о поражении «Ак Барса» от «Динамо» в Кубке Гагарина

Российская теннисистка 52-я ракетка мира Вероника Кудерметова рассказала, что следила за Кубком Гагарина, где казанский «Ак Барс» не смог пройти московское «Динамо» (2-4) в четвертьфинале турнира.

— У вас кепка «Ак Барса». Вы следили за плей-офф КХЛ?

— Мы следили. Вчера очень расстроились. Когда я приезжаю в Казань, всегда стараюсь посещать матчи «Ак Барса», так как мой папа там играл (Эдуард Кудерметов. — нападающий «Ак Барса» в 1990-х. — Прим. «Чемпионата»), так как это команда из моего родного города. Да, всеми силами поддерживали, но, к сожалению, вчера не получилось у них, — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.