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«Очень расстроились». Кудерметова — о поражении «Ак Барса» от «Динамо» в Кубке Гагарина

«Очень расстроились». Кудерметова — о поражении «Ак Барса» от «Динамо» в Кубке Гагарина
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Российская теннисистка 52-я ракетка мира Вероника Кудерметова рассказала, что следила за Кубком Гагарина, где казанский «Ак Барс» не смог пройти московское «Динамо» (2-4) в четвертьфинале турнира.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
22 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 6
Динамо М
Москва
0:1 Уил (Сикура, Сизов) – 07:02 (5x5)     0:2 Джиошвили (Сикура, Комтуа) – 09:21 (5x5)     0:3 Комтуа (Ожиганов) – 30:46 (5x4)     0:4 Ильенко (Римашевский) – 37:19 (5x5)     0:5 Комтуа (Пакетт, Ожиганов) – 46:17 (5x5)     1:5 Миллер (Фальковский) – 51:24 (5x5)     1:6 Комтуа – 54:56 (en)    

— У вас кепка «Ак Барса». Вы следили за плей-офф КХЛ?
— Мы следили. Вчера очень расстроились. Когда я приезжаю в Казань, всегда стараюсь посещать матчи «Ак Барса», так как мой папа там играл (Эдуард Кудерметов. — нападающий «Ак Барса» в 1990-х. — Прим. «Чемпионата»), так как это команда из моего родного города. Да, всеми силами поддерживали, но, к сожалению, вчера не получилось у них, — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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