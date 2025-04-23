Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гаэль Монфис добился уникального достижения на «Мастерсе» в Мадриде

Гаэль Монфис добился уникального достижения на «Мастерсе» в Мадриде
Комментарии

38-летний французский теннисист Гаэль Монфис стал самым возрастным победителем матча на турнире категории «Мастерс» в Мадриде. Сегодня, 23 апреля, в матче первого круга он обыграл 353-ю ракетку мира хорвата Борну Гойо. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:2, 6:4.

Мадрид (м). 1-й круг
23 апреля 2025, среда. 21:20 МСК
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		2 4
         
Борна Гойо
Хорватия
Борна Гойо
Б. Гойо

Матч продлился 1 час 43 минуты. Монфис за это время сделал шесть подач навылет и допустил четыре двойные ошибки. Также он реализовал три брейк-пойнта из восьми. Хорватский теннисист сделал за игру четыре эйса и одну двойную ошибку. За матч Гойо реализовал 3 брейк-пойнта из 10.

Во втором круге турнира в Мадриде Монфис сыграет против действующего победителя турнира, восьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва. Матч запланирован на 24 апреля.

Материалы по теме
Мадрид — любимый турнир Сафиной. Здесь она взяла знаковый титул и красиво ушла из тенниса
Мадрид — любимый турнир Сафиной. Здесь она взяла знаковый титул и красиво ушла из тенниса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android