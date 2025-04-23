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Карлос Алькарас вспомнил о волевой победе над Янником Синнером на «Ролан Гаррос» — 2024

Карлос Алькарас вспомнил о волевой победе над Янником Синнером на «Ролан Гаррос» — 2024
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Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас вспомнил о победе над лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в полуфинале «Ролан Гарррос» — 2024. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 3:6, 6:4, 6:3.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
07 июня 2024, пятница. 15:40 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
2 		6 3 6 6
6 		3 6 4 3
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Если вы хотите меня вынести, вам придётся вынести меня на носилках», — заявил Алькарас в документальном фильме Netflix.

«Он был намного лучше меня в поиске ключа к победе в том матче. Это показывает, насколько Карлос силён психологически», — добавил Синнер.

Напомним, Карлос Алькарас стал чемпионом «Ролан Гарррос» — 2024. В финальном поединке он уверенно обыграл Александра Зверева из Германии.

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