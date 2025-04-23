Карлос Алькарас вспомнил о волевой победе над Янником Синнером на «Ролан Гаррос» — 2024

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас вспомнил о победе над лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в полуфинале «Ролан Гарррос» — 2024. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:2, 3:6, 6:4, 6:3.

«Если вы хотите меня вынести, вам придётся вынести меня на носилках», — заявил Алькарас в документальном фильме Netflix.

«Он был намного лучше меня в поиске ключа к победе в том матче. Это показывает, насколько Карлос силён психологически», — добавил Синнер.

Напомним, Карлос Алькарас стал чемпионом «Ролан Гарррос» — 2024. В финальном поединке он уверенно обыграл Александра Зверева из Германии.