Турнир серии «Мастерс» в Мадриде: результаты игрового дня 23 апреля

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23 апреля прошёл второй игровой день грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде, Испания. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами его наиболее заметных встреч.

Теннис. «Мастерс», Мадрид, Испания. Результаты матчей (частично):

Роман Сафиуллин (Россия) — Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:7, 1:6

Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – Марианно Навоне (Аргентина) – 4:6, 4:6

Бенжамен Бонзи (Франция) – Марин Чилич (Хорватия, WC) – 6:3, 6:2

Кристофер О’Коннелл (Австралия) – Камило Уго Карабельи (Аргентина) – 6:3, 6:4

Нуну Боржеш (Португалия) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, WC) – 6:7, 7:6, 6:3

Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Хауме Мунар (Испания) – 6:4, 2:6, 6:3

Гаэль Монфис (Франция) – Борна Гойо (Хорватия) – 1:6, 6:2, 6:4

Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина, Q) – Александр Ковачевич (США) – 3:6, 7:5, 6:2

Фабиан Марожан (Венгрия) – Флавио Коболли (Италия) 6:7, 5:7.

«Мастерс» в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующий чемпион соревнований — российский теннисист Андрей Рублёв.