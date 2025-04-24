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Алькарас: исходя из опыта, я бы выбрал счастье, а не огромный успех

Алькарас: исходя из опыта, я бы выбрал счастье, а не огромный успех
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Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, что сделал выбор между успехом и счастьем. 21-летний испанец заявил, что теннис делает его счастливым.

«Я хочу сидеть за столом в компании «Большой тройки». Но, исходя из своего опыта, я бы выбрал счастье, а не огромный успех. Потому что счастье — это уже успех», — заявил Алькарас в документальном фильме Netflix.

Ранее Карлос Алькарас одержал победу на турнире в Монте-Карло и завоевал свой шестой титул чемпиона «Мастерса». Это второй показатель по количеству чемпионских трофеев данной категории в истории для игроков не старше 22 лет. Лидером по данному показателю является легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль.

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