Соболенко ответила на вопрос о главной сопернице на турнире в Мадриде

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко призналась, что не определилась с главной соперницей на турнире категории WTA-1000 в Мадриде.

«Не знаю, это может быть кто угодно. Скорее всего, кто-то из топ-10 рейтинга. В целом любой, кто пройдёт в финал, и я надеюсь, что попаду в финал тоже. Думаю, что это будет прекрасная битва и отличный матч. В целом – мне всё равно», – приводит слова Соболенко Eurosport Spain.

Напомним, Соболенко начнёт турнир с матча второго круга, в котором сыграет с 76-й ракеткой мира россиянкой Анной Блинковой. Турнир WTA–1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей победительницей турнира является полька Ига Швёнтек.