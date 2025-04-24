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Соболенко ответила на вопрос о главной сопернице на турнире в Мадриде

Соболенко ответила на вопрос о главной сопернице на турнире в Мадриде
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко призналась, что не определилась с главной соперницей на турнире категории WTA-1000 в Мадриде.

Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 12:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

«Не знаю, это может быть кто угодно. Скорее всего, кто-то из топ-10 рейтинга. В целом любой, кто пройдёт в финал, и я надеюсь, что попаду в финал тоже. Думаю, что это будет прекрасная битва и отличный матч. В целом – мне всё равно», – приводит слова Соболенко Eurosport Spain.

Напомним, Соболенко начнёт турнир с матча второго круга, в котором сыграет с 76-й ракеткой мира россиянкой Анной Блинковой. Турнир WTA–1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей победительницей турнира является полька Ига Швёнтек.

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