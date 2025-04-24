Соболенко ответила на вопрос о главной сопернице на турнире в Мадриде
Поделиться
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко призналась, что не определилась с главной соперницей на турнире категории WTA-1000 в Мадриде.
Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 12:00 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Анна Блинкова
А. Блинкова
«Не знаю, это может быть кто угодно. Скорее всего, кто-то из топ-10 рейтинга. В целом любой, кто пройдёт в финал, и я надеюсь, что попаду в финал тоже. Думаю, что это будет прекрасная битва и отличный матч. В целом – мне всё равно», – приводит слова Соболенко Eurosport Spain.
Напомним, Соболенко начнёт турнир с матча второго круга, в котором сыграет с 76-й ракеткой мира россиянкой Анной Блинковой. Турнир WTA–1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей победительницей турнира является полька Ига Швёнтек.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 апреля 2025
-
00:59
-
00:46
-
00:29
-
00:17
- 23 апреля 2025
-
23:59
-
23:58
-
23:44
-
23:29
-
23:25
-
23:11
-
22:57
-
22:51
-
22:34
-
22:32
-
22:20
-
21:55
-
21:36
-
20:59
-
20:58
-
20:46
-
20:31
-
20:30
-
20:18
-
19:50
-
19:39
-
19:35
-
19:20
-
19:20
-
18:59
-
18:43
-
18:09
-
17:56
-
17:50
-
16:37
-
16:19