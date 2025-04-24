Гаэль Монфис прокомментировал успешный старт на «Мастерсе» в Мадриде

42-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал выход во второй круг турнира категории «Мастерс» в Мадриде. На старте соревнований 38-летний Монфис обыграл 353-ю ракетку мира хорвата Борну Гойо со счётом 1:6, 6:2, 6:4.

«Он играл великолепно. Я многое упустил, затем сменил тактику и подачу. Старался играть немного по-другому, может быть, это заставило его играть иначе. Это не очень радостная победа, но это победа», — приводит слова Монфиса пресс-служба ATP.

Во втором круге турнира в Мадриде Монфис сыграет против действующего победителя турнира, восьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва. Матч запланирован на 24 апреля.