Гаэль Монфис прокомментировал успешный старт на «Мастерсе» в Мадриде
Поделиться
42-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал выход во второй круг турнира категории «Мастерс» в Мадриде. На старте соревнований 38-летний Монфис обыграл 353-ю ракетку мира хорвата Борну Гойо со счётом 1:6, 6:2, 6:4.
Мадрид (м). 1-й круг
23 апреля 2025, среда. 21:20 МСК
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|4
Борна Гойо
Б. Гойо
«Он играл великолепно. Я многое упустил, затем сменил тактику и подачу. Старался играть немного по-другому, может быть, это заставило его играть иначе. Это не очень радостная победа, но это победа», — приводит слова Монфиса пресс-служба ATP.
Во втором круге турнира в Мадриде Монфис сыграет против действующего победителя турнира, восьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва. Матч запланирован на 24 апреля.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 апреля 2025
-
00:59
-
00:46
-
00:29
-
00:17
- 23 апреля 2025
-
23:59
-
23:58
-
23:44
-
23:29
-
23:25
-
23:11
-
22:57
-
22:51
-
22:34
-
22:32
-
22:20
-
21:55
-
21:36
-
20:59
-
20:58
-
20:46
-
20:31
-
20:30
-
20:18
-
19:50
-
19:39
-
19:35
-
19:20
-
19:20
-
18:59
-
18:43
-
18:09
-
17:56
-
17:50
-
16:37
-
16:19