Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гаэль Монфис прокомментировал успешный старт на «Мастерсе» в Мадриде

Гаэль Монфис прокомментировал успешный старт на «Мастерсе» в Мадриде
Комментарии

42-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал выход во второй круг турнира категории «Мастерс» в Мадриде. На старте соревнований 38-летний Монфис обыграл 353-ю ракетку мира хорвата Борну Гойо со счётом 1:6, 6:2, 6:4.

Мадрид (м). 1-й круг
23 апреля 2025, среда. 21:20 МСК
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		2 4
         
Борна Гойо
Хорватия
Борна Гойо
Б. Гойо

«Он играл великолепно. Я многое упустил, затем сменил тактику и подачу. Старался играть немного по-другому, может быть, это заставило его играть иначе. Это не очень радостная победа, но это победа», — приводит слова Монфиса пресс-служба ATP.

Во втором круге турнира в Мадриде Монфис сыграет против действующего победителя турнира, восьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва. Матч запланирован на 24 апреля.

Материалы по теме
Гаэль Монфис добился уникального достижения на «Мастерсе» в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android