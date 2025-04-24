«Каждый день выкачиваю жидкость из кисти». Потапова раскрыла подробности своей травмы

39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о последствиях своей травмы, из-за которой россиянка была вынуждена сняться с грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
«К сожалению, у меня на левой кисти воспалилась гигрома, это случилось утром в день матча с Таусон. На самом деле были большие сомнения, выходить ли на матч. Но мне была нужна победа, и я знала, за что я борюсь. Конечно, потом уже это усугубилось, что, в принципе, ожидалась. Однако не могу сказать, что это какая-то страшная травма. К сожалению, это происходит периодически. Лечение простое, выкачивают жидкость через шприц, два дня не можешь играть. Но, к сожалению, на данном этапе у меня жидкость скапливается каждый день. Я каждый день хожу к доктору и выкачиваю эту жидкость через шприц. Да, болит, однако мы делаем всё возможное, чтобы как-то реабилитировать кисть», — сказала Потапова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.
Во втором круге Потапова должна была сыграть с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко.
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