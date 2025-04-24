Эмоции сестёр Кудерметовых после матча друг против друга на турнире в Мадриде

Сестры Вероника Кудерметова и Полина Кудерметова обнялись после очного матча на турнире категории WTA-1000 в Мадриде. В матче первого круга Вероника Кудерметова уверенно обыграла Полину со счётом 6:2, 6:2.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, 27-летняя Вероника и 21-летняя Полина впервые сыграли друг с другом на турнире.

В следующем круге турнира Вероника Кудерметова встретится с испанкой Паулой Бадосой.

«Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Общий призовой фонд турнира составляет € 7,8 млн. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.