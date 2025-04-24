Эмоции сестёр Кудерметовых после матча друг против друга на турнире в Мадриде
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Сестры Вероника Кудерметова и Полина Кудерметова обнялись после очного матча на турнире категории WTA-1000 в Мадриде. В матче первого круга Вероника Кудерметова уверенно обыграла Полину со счётом 6:2, 6:2.
Мадрид (ж). 1-й круг
23 апреля 2025, среда. 17:45 МСК
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Отметим, 27-летняя Вероника и 21-летняя Полина впервые сыграли друг с другом на турнире.
В следующем круге турнира Вероника Кудерметова встретится с испанкой Паулой Бадосой.
«Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Общий призовой фонд турнира составляет € 7,8 млн. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.
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