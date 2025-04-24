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Эмоции сестёр Кудерметовых после матча друг против друга на турнире в Мадриде

Эмоции сестёр Кудерметовых после матча друг против друга на турнире в Мадриде
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Сестры Вероника Кудерметова и Полина Кудерметова обнялись после очного матча на турнире категории WTA-1000 в Мадриде. В матче первого круга Вероника Кудерметова уверенно обыграла Полину со счётом 6:2, 6:2.

Мадрид (ж). 1-й круг
23 апреля 2025, среда. 17:45 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, 27-летняя Вероника и 21-летняя Полина впервые сыграли друг с другом на турнире.

В следующем круге турнира Вероника Кудерметова встретится с испанкой Паулой Бадосой.

«Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Общий призовой фонд турнира составляет € 7,8 млн. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.

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