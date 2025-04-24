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Потапова объяснила, почему не планирует выступать в миксте на US Open

Потапова объяснила, почему не планирует выступать в миксте на US Open
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39-я ракетка мира россиянка Анастасия Потапова заявила, что не планирует выступать в миксте на US Open.

— Вы же играете не только в одиночке, но и в паре. Сейчас будет своеобразный эксперимент — на US Open микст будет проходить ещё до основного турнира. Вы рассматривали варианты участия в этом соревновании, как многие другие одиночники? Может быть, уже с кем-то пытались договариваться?
— Договариваться с кем-то особых вариантов у меня нет, на самом деле. Пока решение такое, что мы с командой хотим сфокусироваться на одиночке. Это в приоритете. И лучше потратить эту неделю на подготовку к US Open, нежели выйти и повеселиться на миксте. Это просто не наша история», — сказала Потапова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мирра Андреева сыграет Даниилом Медведевым на US Open — 2025 в миксте.

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