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«Мы выбрали 911 GT3 RS». Арина Соболенко сообщила, что заказала себе Porsche

«Мы выбрали 911 GT3 RS». Арина Соболенко сообщила, что заказала себе Porsche
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после поражения в финале турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) заявила, что сама купит себе Porsche. Как известно, победительнице этих соревнований вручается автомобиль известной немецкой марки.

«Хорошо, что я могу себе позволить такой автомобиль — после этого финала закажу себе один, потому что для меня это единственный вариант.

Я сделала заказ. Мы выбрали 911 GT3 RS. Фиолетовая машина. Знаете, я так устала проигрывать в финалах, так что решила купить их самую безумную машину. Будем теперь быстро ездить по Майами (улыбается)», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, победительницей в Штутгарте стала латвийская теннисистка Елена Остапенко, обыгравшая в финале Соболенко со счётом 6:4, 6:1.

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