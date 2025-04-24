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«Отношения тёплые, как в семье». Потапова назвала своего лучшего партнёра в парном разряде

«Отношения тёплые, как в семье». Потапова назвала своего лучшего партнёра в парном разряде
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39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова назвала для себя лучшего партнёра для парного разряда.

— Можете такого идеального партнёра по паре женской и по миксту подобрать? Можно даже из каких-то спортсменов прошлых лет или же вот действующих сейчас.
— По женской паре, наверное, я скажу от сердца, для меня всю жизнь останется мой лучший партнёр — Сизикова Яна. Потому что мне всегда с ней весело играть, и титулы мы завоёвывали. И для меня это важно, то, что у нас с Яной отношения тёплые, как в семье. А из мужского тура… Не хочу отвечать на этот вопрос, — сказала Потапова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

На турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) Анастасия Потапова вышла во второй круг, где встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

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