Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание игрового дня 24 апреля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 24 апреля, продолжится турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей третьего игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-1000, Мадрид (Испания). Частичное расписание 24 апреля (время — московское):

12:00 — Людмила Самсонова (Россия) — Кэролайн Доулхайд (США);

12:00 — Донна Векич (Хорватия) — Хейли Баптист (США);

12:00 — Белинда Бенчич (Швейцария) — Клара Таусон (Дания);

13:30 — Диан Парри (Франция) — Анна Калинская (Россия);

13:30 — Майя Джойнт (Австралия) — Эмма Наварро (США);

14:00 — Мирра Андреева (Россия) — Мари Боузкова (Чехия);

15:00 — Диана Шнайдер (Россия) — Кэти Волынец (США);

15:30 — Александра Эала (Филиппины) — Ига Швёнтек (Польша);

16:30 — Анастасия Севастова (Латвия) — Елена Остапенко (Латвия);

18:00 — Мэдисон Киз (США) — Лючия Бронцетти (Италия);

20:00 — Даяна Ястремская (Украина) — Кори Гауфф (США).

«Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.