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Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание игрового дня 24 апреля

Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание игрового дня 24 апреля
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Сегодня, 24 апреля, продолжится турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей третьего игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-1000, Мадрид (Испания). Частичное расписание 24 апреля (время — московское):

  • 12:00 — Людмила Самсонова (Россия) — Кэролайн Доулхайд (США);
  • 12:00 — Донна Векич (Хорватия) — Хейли Баптист (США);
  • 12:00 — Белинда Бенчич (Швейцария) — Клара Таусон (Дания);
  • 13:30 — Диан Парри (Франция) — Анна Калинская (Россия);
  • 13:30 — Майя Джойнт (Австралия) — Эмма Наварро (США);
  • 14:00 — Мирра Андреева (Россия) — Мари Боузкова (Чехия);
  • 15:00 — Диана Шнайдер (Россия) — Кэти Волынец (США);
  • 15:30 — Александра Эала (Филиппины) — Ига Швёнтек (Польша);
  • 16:30 — Анастасия Севастова (Латвия) — Елена Остапенко (Латвия);
  • 18:00 — Мэдисон Киз (США) — Лючия Бронцетти (Италия);
  • 20:00 — Даяна Ястремская (Украина) — Кори Гауфф (США).

«Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.

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