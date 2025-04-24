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«Мастерс» в Мадриде: расписание игрового дня 24 апреля

«Мастерс» в Мадриде: расписание игрового дня 24 апреля
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Сегодня, 24 апреля, в Мадриде пройдёт второй игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого круга.

Теннис. «Мастерс», Мадрид (Испания). 1-й круг (время — московское):

  • 12:00. Томас Мартин Этчеверри  (Аргентина) - Хамад Меджедович (Сербия);
  • 12:00. Александар Вукич (Австралия) - Кей Нисикори (Япония);
  • 12:00. Давид Гоффен (Бельгия) - Александр Мюллер (Франция);
  • 13:30. Лоренцо Сонего (Италия) - Миомир Кецманович (Сербия);
  • 15:00. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) - Ян-Леннард Штруфф (Германия);
  • 16:30. Таллон Грикспор (Нидерланды) - Вит Коприва (Чехия);
  • 17:00. Жоао Фонсека (Бразилия) - Эльмер Мёллер (Дания);
  • 18:00. Бу Юньчаокэтэ (Китай) - Джейкоб Фирнли (Великобритания);
  • 19:00. Райлли Опелка (CША) - Ринки Хидзиката (Австралия).
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