«Мастерс» в Мадриде: расписание игрового дня 24 апреля
Сегодня, 24 апреля, в Мадриде пройдёт второй игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей первого круга.
Теннис. «Мастерс», Мадрид (Испания). 1-й круг (время — московское):
- 12:00. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) - Хамад Меджедович (Сербия);
- 12:00. Александар Вукич (Австралия) - Кей Нисикори (Япония);
- 12:00. Давид Гоффен (Бельгия) - Александр Мюллер (Франция);
- 13:30. Лоренцо Сонего (Италия) - Миомир Кецманович (Сербия);
- 15:00. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) - Ян-Леннард Штруфф (Германия);
- 16:30. Таллон Грикспор (Нидерланды) - Вит Коприва (Чехия);
- 17:00. Жоао Фонсека (Бразилия) - Эльмер Мёллер (Дания);
- 18:00. Бу Юньчаокэтэ (Китай) - Джейкоб Фирнли (Великобритания);
- 19:00. Райлли Опелка (CША) - Ринки Хидзиката (Австралия).
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