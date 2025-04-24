Андрееску — об Эале: никто не был дружелюбен со мной. Она знает, что может прийти ко мне

Победительница US Open – 2019 канадская теннисистка Бьянка Андрееску рассказала, что обратилась к 19-летней Александре Эале, потому что хочет, чтобы WTA-тур стал гостеприимным местом для игроков, которые добиваются успеха в юном возрасте.

«Я познакомилась с ней в Таиланде, кажется, это было два года назад, и я помню, как смотрела на её игру и знала, что она будет хороша. Она действительно хороший человек, и если я поставлю себя на её место, то, в некотором смысле, конечно, это будет по-другому.

Хочу быть честной, никто не протягивал мне руку помощи. И никто не был со мной дружелюбен во время тура, не здоровался со мной, и я сказала себе: нет, я не хочу, чтобы следующее поколение чувствовало себя так же. Знаю, что это похоже на конкурентную среду, но в то же время мы, женщины, единственные, кто действительно понимает друг друга, насколько это возможно. Поэтому я обратилась к ней, и она знает, что может прийти ко мне», — приводит слова Андрееску The National.