Мирра Андреева — Мари Боузкова: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Мадриде

Сегодня, 24 апреля, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) состоится матч второго круга, в котором встретятся российская теннисистка седьмая ракетка мира Мирра Андреева и Мари Боузкова, занимающая 58-ю строчку рейтинга WTA.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Мари Боузкова, который начнётся не ранее 14:00 мск.

Андреева-младшая и Боузкова провели между собой одну игру на турнирах уровня WTA. Встреча прошла в этом году в первом круге Australian Open — 2025. Россиянка одержала уверенную победу со счётом 6:3, 6:3.

Турнир WTA–1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.