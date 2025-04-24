«Я и Арина показали отличное шоу». Швёнтек — о прошлогоднем финале с Соболенко в Мадриде

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась воспоминаниями о прошлогоднем финале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде, в котором она обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 7:5, 4:6, 7:6.

«Конечно, это был отличный матч. Не так много игр проходят с такой интенсивностью и на таком высоком уровне. Иногда финалы по зрелищности на самом деле немного хуже, чем четвертьфиналы или полуфиналы, потому что игроки напряжены. Но я и Арина, мы, безусловно, показали отличное шоу. Думаю, что для фанатов это было здорово», — передаёт слова Швёнтек корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В этом году на стартовавшем «тысячнике» в Мадриде Швёнтек начнёт турнир со второго круга. В 1/32 финала она сыграет с 72-й ракеткой мира Александрой Эалой, которая недавно обыграла польку в 1/4 финала турнира в Майами (США).