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Ига Швёнтек рассказала о своём состоянии перед стартовым матчем на «тысячнике» в Мадриде

Ига Швёнтек рассказала о своём состоянии перед стартовым матчем на «тысячнике» в Мадриде
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек ответила на вопрос о своей форме перед стартом на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде.

«Я только начинаю турнир, вы знаете, я ещё не сыграла здесь ни одного матча, так что трудно сказать. Никто… Я думаю, никто не судит по тренировочным занятиям, но на тренировке я чувствую себя великолепно, так что
посмотрим, как это будет выглядеть в официальных матчах», — передаёт слова Швёнтек корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В этом году на стартовавшем «тысячнике» в Мадриде Швёнтек начнёт турнир со второго круга. В 1/32 финала она сыграет с 72-й ракеткой мира Александрой Эалой, которая недавно обыграла польку в 1/4 финала турнира в Майами (США).

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