Швёнтек ответила, какой формат «тысячников» предпочитает — недельный или двухнедельный

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек ответила на вопрос о формате проведения турниров категории WTA-1000.

«Честно говоря, я перестала об этом думать, потому что нам просто приходится приспосабливаться к тому, что у нас есть. Некоторое время назад заменили недельные турниры на более длительные, так что я вроде как действительно привыкла к этой системе, но меня вполне устраивали и недельные турниры. Я думаю, что на самом деле это не повлияло на мои результаты, так что я не возражаю, мне нравится и то, и другое», — передаёт слова Швёнтек корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В этом году на стартовавшем «тысячнике» в Мадриде Швёнтек начнёт турнир со второго круга. В 1/32 финала она сыграет с 72-й ракеткой мира Александрой Эалой, которая недавно обыграла польку в 1/4 финала турнира в Майами (США).