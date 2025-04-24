Диана Шнайдер — Кэти Волынец: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Мадриде

Сегодня, 24 апреля, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) состоится матч второго круга, в котором встретятся российская теннисистка 13-я ракетка мира Диана Шнайдер и 56-я ракетка мира американка Кэти Волынец.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Диана Шнайдер — Кэти Волынец, который начнётся не ранее 15:00 мск.

Счёт личных встреч 1-0 в пользу россиянки. Она была сильнее на турнире ITF в Ранчо Санта-Фе (хард) в 2022 году — 6:4, 2:6, 6:1.

Турнир WTA–1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.