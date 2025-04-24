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Диана Шнайдер — Кэти Волынец: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга в Мадриде

Диана Шнайдер — Кэти Волынец: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Мадриде
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Сегодня, 24 апреля, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) состоится матч второго круга, в котором встретятся российская теннисистка 13-я ракетка мира Диана Шнайдер и 56-я ракетка мира американка Кэти Волынец.

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 15:00 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
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Кэти Волынец
США
Кэти Волынец
К. Волынец

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Диана Шнайдер — Кэти Волынец, который начнётся не ранее 15:00 мск.

Счёт личных встреч 1-0 в пользу россиянки. Она была сильнее на турнире ITF в Ранчо Санта-Фе (хард) в 2022 году — 6:4, 2:6, 6:1.

Турнир WTA–1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.

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