Диана Шнайдер — Кэти Волынец: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Мадриде
Поделиться
Сегодня, 24 апреля, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) состоится матч второго круга, в котором встретятся российская теннисистка 13-я ракетка мира Диана Шнайдер и 56-я ракетка мира американка Кэти Волынец.
Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 15:00 МСК
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Кэти Волынец
К. Волынец
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Диана Шнайдер — Кэти Волынец, который начнётся не ранее 15:00 мск.
Счёт личных встреч 1-0 в пользу россиянки. Она была сильнее на турнире ITF в Ранчо Санта-Фе (хард) в 2022 году — 6:4, 2:6, 6:1.
Турнир WTA–1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 апреля 2025
-
11:38
-
11:16
-
11:10
-
10:58
-
10:47
-
10:36
-
10:23
-
10:16
-
10:05
-
09:50
-
09:32
-
09:22
-
09:21
-
04:22
-
02:20
-
01:42
-
01:26
-
00:59
-
00:46
-
00:29
-
00:17
- 23 апреля 2025
-
23:59
-
23:58
-
23:44
-
23:29
-
23:25
-
23:11
-
22:57
-
22:51
-
22:34
-
22:32
-
22:20
-
21:55
-
21:36
-
20:59