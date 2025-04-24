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«Я прошла через худшее». Ига Швёнтек — о влиянии допинг-контроля на игроков в туре

«Я прошла через худшее». Ига Швёнтек — о влиянии допинг-контроля на игроков в туре
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о психологическом давлении допинг-контроля на игроков в туре.

«Это вызывает некоторое беспокойство, и это не только, я говорю не только о себе, потому что я как бы привыкла к этой системе и прошла через худшее. Я смогла оправиться и решить эту проблему, так теперь ничто не может меня остановить.

Но, конечно, да, я знаю даже от других игроков, что это непросто, и вся система в целом довольно жёсткая,
знаете, потому что я не очень контролировала то, что со мной происходило, и могу представить некоторых игроков, как они боятся, что это может произойти с ними. Потому что, как и каждый день, когда мы путешествуем, нам нужно буквально сказать, где мы находимся. Если мы забудем, то можем получить бан. Так что, да,
это сопряжено с большим давлением, и справиться с этим непросто, но так оно и есть», — передаёт слова Швёнтек корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Напомним, в прошлом году в пробе Швёнтек нашли следы триметазидина. Следствие установило, что источником вещества стало заражённое лекарство – мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистку дисквалифицировали на один месяц.

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