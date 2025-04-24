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«Я могу постоять за себя». Арина Соболенко — о безопасности на турнирах WTA

«Я могу постоять за себя». Арина Соболенко — о безопасности на турнирах WTA
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о безопасности в связи с участившимися случаями преследования спортсменок.

— Думаю, что чувствую себя в полной безопасности. Организаторы турниров могут обеспечить вам более полную безопасность, если вы по какой -то причине чувствуете себя небезопасно. Это хорошая сторона тура.

— Вы когда-нибудь просили о дополнительной охране?
— Да, возможно, были моменты, когда я спрашивала, можете ли вы обеспечить большую безопасность объекта и чтобы вокруг вас было больше людей. Со мной не случалось ничего по-настоящему безумного. Чувствую, что я уже достаточно взрослая, люди действительно испугались бы что-то со мной сделать. Я могу постоять за себя (смеётся), — передаёт слова Соболенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Напомним, во время одной из тренировок второй ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек в Майами мужчина, известный хейтер спортсменки, с трибун задавал ей вопросы о личной жизни, в том числе об отношениях с матерью. Известны и другие случаи преследования теннисисток в туре.

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