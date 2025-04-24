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Музетти — об Алькарасе: если хочешь выиграть турнир, нужно побеждать лучших

Музетти — об Алькарасе: если хочешь выиграть турнир, нужно побеждать лучших
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11-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти отреагировал на слова 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, который на церемонии вручения премии Laureus Awards заявил, что когда Карлос Алькарас здоров, то он фаворит на победу на «Мастерсе» в Мадриде.

«Я разделяю мнение Рафы. Карлос находится на очень хорошем уровне, и правда в том, что жаль, что он не сможет сыграть в Мадриде и что мы не сможем повторить финал Монте-Карло. В этом году я в своей лучшей форме, посмотрим, что получится в итоге. В конце концов, если хочешь выиграть турнир, нужно побеждать лучших. Не боюсь никаких соперников», — приводит слова Музетти MARCA.

Напомним, по информации испанских CМИ, Карлос Алькарас снялся с «Мастерса» в Мадриде из-за травмы, которую получил в финальном матче на турнире ATP-500 в Барселоне против Хольгера Руне.

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