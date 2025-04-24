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Карлос Алькарас не выступит на «Мастерсе» в Мадриде — Marca

Карлос Алькарас не выступит на «Мастерсе» в Мадриде — Marca
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас не примет участия на «Мастерсе» в Мадриде (Испания). Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Алькарас принял решение сняться с турнира из-за травмы приводящей мышцы, которую он получил в финале турнира ATP-500 в Барселоне (Испания) против датчанина Хольгера Руне. Своё решение испанец должен объявить на пресс-конференции, которая состоится в четверг.

В первом круге соревнований Карлос Алькарас должен был сыграть с победителем матча Зизу Бергс (Бельгия) —
Йосихито Нисиока (Япония).

«Мастерс» в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующий чемпион соревнований — российский теннисист Андрей Рублёв.

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