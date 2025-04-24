Александр Зверев назвал «Мастерс» в Мадриде одним из своих любимых турниров

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своих ощущениях во время участия в турнирах категории «Мастерс» в Мадриде.

«Когда я приезжаю в Мадрид, я знаю, что буду чувствовать себя хорошо на теннисном корте. Это один из моих любимых турниров. Здесь мой любимый корт, центральный, я проиграл тут всего два раза за всю свою жизнь, так что для меня это особенное место. Здесь я тоже добился большого успеха, так что это помогает. Надеюсь, что в этом году смогу продолжить в том же духе, что и в предыдущие несколько лет, когда я выигрывал здесь отличные матчи и далеко продвигался. Так что, несомненно, это поможет мне в Мадриде», — передаёт слова Зверева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Зверев — двукратный победитель «Мастерса» в Мадриде (2018, 2021). В этом году он начнёт турнир со второго круга, в котором встретится с испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агутом.