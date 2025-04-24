Видео: Мирра Андреева готовится к стартовому матчу на турнире WTA-1000 в Мадриде

Появилось видео, на котором российская теннисистка седьмая ракетка мира Мирра Андреева готовится к старту на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде под руководством своего тренера испанки Кончиты Мартинес. Сегодня, 24 апреля, 17-летняя россиянка сыграет в матче второго круга с представительницей Чехии Мари Боузковой.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Мари Боузкова, который начнётся не ранее 14:00 мск.

Андреева-младшая и Боузкова провели между собой одну игру на турнирах уровня WTA. Встреча прошла в этом году в первом круге Australian Open — 2025. Россиянка одержала уверенную победу со счётом 6:3, 6:3.

Турнир WTA–1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.