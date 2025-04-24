Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде

Российская теннисистка 20-я ракетка мира Людмила Самсонова вышла в третий круг на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В матче 1/32 финала она в двух сетах обыграла американку Кэролайн Доулхайд — 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 30 минут. Россиянка ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. Доулхайд сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух.

Соперница Самсоновой в третьем круге турнира в Мадриде определится в матче второго раунда с участием украинки Юлии Стародубцевой, занимающей 99-ю строчку в рейтинге WTA. Её соперница по 1/32 финала представительница Чехии Каролина Мухова снялась с турнира в Мадриде.