Швёнтек ответила, даст ли ей грунт преимущество над Эалой, которой проиграла в Майами

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поделилась ожиданиями от матча с 19-летней филиппинкой Александрой Эалой во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
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— Своего следующего соперника вы знаете очень хорошо. Как грунт может повлиять на ход этого матча?
— Посмотрим (смеётся). Честно говоря, с Александрой мы играли не так уж часто, так что мне трудно сказать. Думаю, мне просто нужно посмотреть и привыкнуть. Мы обязательно поговорим о тактике сегодня с Вимом (Фиссеттом — тренер Иги Швёнтек. — Прим. «Чемпионата»), но я не собираюсь ничего предсказывать — я не волшебник.
Я не играла с Александрой на других покрытиях, кроме хард-корта в Майами, так что трудно сказать. Я знаю это
место довольно хорошо, поэтому собираюсь использовать свой опыт, но всё равно нужно подойти к этому
матчу как к любому другому, и неважно, что произошло в Майами, — передаёт слова Швёнтек корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
На стартовавшем «тысячнике» в Мадриде Швёнтек начнёт турнир со второго круга. В 1/32 финала она сыграет с 72-й ракеткой мира филиппинкой Александрой Эалой, которая недавно обыграла польку в 1/4 финала хардового турнира в Майами (США). Польская теннисистка является действующей чемпионкой соревнований в столице Испании.
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