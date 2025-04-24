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Каролина Мухова снялась с турнира WTA-1000 в Мадриде из-за болезни

Каролина Мухова снялась с турнира WTA-1000 в Мадриде из-за болезни
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12-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова снялась с турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) из-за болезни.

«К сожалению, вынуждена отказаться от участия в Мадриде из-за болезни. Это не то обновление, которым я надеялась поделиться, но я скоро вернусь на корт. Спасибо за всю вашу поддержку!» — написала Мухова в социальных сетях.

В первом круге соревнований Мухова должна была сыграть с 99-й ракеткой мира украинской теннисисткой Юлией Стародубцевой.

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (9:7).

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