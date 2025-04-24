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Карлос Алькарас сообщил, что не выступит на «Мастерсе» в Мадриде из-за травмы

Карлос Алькарас сообщил, что не выступит на «Мастерсе» в Мадриде из-за травмы
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас на пресс-конференции «Мастерса» в Мадриде объявил, что не выступит на турнире из-за травмы.

«Во время финала в Барселоне я повредил приводящую мышцу правой ноги, а также почувствовал что-то в подколенном сухожилии левой ноги. Мы пытались сделать всё возможное, чтобы улучшить ситуацию, но это оказалось невозможным», — передаёт слова Алькараса корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Во втором круге соревнований Карлос Алькарас должен был сыграть с победителем матча Зизу Бергс (Бельгия) — Йосихито Нисиока (Япония).

«Мастерс» в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующий чемпион соревнований — российский теннисист Андрей Рублёв.

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