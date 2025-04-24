Арина Соболенко рассказала, когда ей впервые пришла идея использовать в игре дроп-шоты

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос об использовании в своей игре дроп-шотов (укороченных резаных ударов).

«В прошлом году, когда я получила травму в Риме, до меня кое-что дошло, и единственным выходом для меня было как можно скорее заканчивать розыгрыш. Подумала, а почему бы не использовать дроп-шоты. Я

думаю, что лучшая тренировка — это тренировка перед матчем. Да, я сделала много дроп-шотов против Свитолиной, и после того матча я подумала: «О, на самом деле это работает, наверное, нам нужно чаще работать над этим ударом». У нас есть команда, тренер, спарринг-партнёр, так что вы просто стараетесь, чтобы ваша команда отрабатывала этот удар, чтобы убедиться, что вы можете выполнять дроп-шот в разных ситуациях. Это очень просто», — передаёт слова Соболенко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

В данный момент Соболенко находится в Мадриде, где готовится к старту на грунтовом турнире категории WTA-1000. Она начнёт соревнования со второго круга, в котором встретится с россиянкой Анной Блинковой.