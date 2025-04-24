«Это раздражает». Александр Зверев — о проверках допинг-офицеров в туре

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил на вопрос о своём отношении к допинг-контролю игроков в туре.

«Честно говоря, это раздражающий процесс, потому что каждый божий день нам приходится бывать в определённом месте, где мы как бы сообщаем подробности о том, где мы собираемся находиться примерно в течение часа в день. Но в то же время, если они появятся не в тот час, который мы им назначили, нам всё равно придётся вернуться на место.

Так, например, со мной это случилось в конце прошлого года в декабре, когда я забирал свою дочь из аэропорта в Ницце, а потом был допинг-контроль, они назначили моё время примерно на 7:00 или 8:00 утром, а пришли в 9:00 вечера. Они звонят мне, типа ты должен вернуться. Я такой: «Не могу, я забираю трёхлетнего ребёнка». Они такие: «Нет, ты должен вернуться, что бы ни случилось».

Это ещё больше раздражает, потому что они как бы немного лишают нас свободы жить. Если я забираю дочь из аэропорта — это для меня важнее. Эта антидопинговая система не может решить за вас, что вы должны всё бросить и внезапно вернуться. Эта система может быть лучше, и эта система может немного измениться», — передаёт слова Зверева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.