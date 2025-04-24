«Первый матч всё время сложный». Самсонова — о выходе в третий круг турнира в Мадриде

Российская теннисистка 20-я ракетка мира Людмила Самсонова прокомментировала победу над американкой Кэролайн Доулхайд во втором круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
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— Как для вас сложился стартовый матч на этом турнире?
— Можно сказать, тактически очень хорошо сегодня я играла, и это очень помогло. Первый матч всё время сложный, так что очень-очень рада, что победила.
— Были опасения во втором сете, что соперница переломит ход встречи и переведёт её в третий сет?
— Да, могло такое случиться, конечно. Мне понравилось, как я сконцентрировалась на моей подаче и снова стала бороться.
— А что вы знали о сопернице Кэролайн Доулхайд до матча? Вы с ней не играли до этого.
— Она на этих кортах очень хорошо играет. Ей нравится тут. Видимо, условия похожи на Гвадалахару. Подача у неё, конечно, нелёгкая. Знала, что будет очень тяжёлый матч, — сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
Матч Самсоновой и Доулхайд завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиянки.
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