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«Первый матч всё время сложный». Самсонова — о выходе в третий круг турнира в Мадриде

«Первый матч всё время сложный». Самсонова — о выходе в третий круг турнира в Мадриде
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Российская теннисистка 20-я ракетка мира Людмила Самсонова прокомментировала победу над американкой Кэролайн Доулхайд во втором круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 12:10 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд

— Как для вас сложился стартовый матч на этом турнире?
— Можно сказать, тактически очень хорошо сегодня я играла, и это очень помогло. Первый матч всё время сложный, так что очень-очень рада, что победила.

— Были опасения во втором сете, что соперница переломит ход встречи и переведёт её в третий сет?
— Да, могло такое случиться, конечно. Мне понравилось, как я сконцентрировалась на моей подаче и снова стала бороться.

— А что вы знали о сопернице Кэролайн Доулхайд до матча? Вы с ней не играли до этого.
— Она на этих кортах очень хорошо играет. Ей нравится тут. Видимо, условия похожи на Гвадалахару. Подача у неё, конечно, нелёгкая. Знала, что будет очень тяжёлый матч, — сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Матч Самсоновой и Доулхайд завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиянки.

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