Самсонова — о начале сезона: эти три месяца были лучшими с тех пор, как я вошла в сотку

Российская теннисистка 20-я ракетка мира Людмила Самсонова ответила, как оценивает для себя первые три месяца сезона.

— Как для вас сложилась хардовая часть? Как можете прокомментировать начало сезона, эти три месяца?

— Эти три месяца были лучшими в моей карьере с тех пор, как я вошла в сотку.

— А за счёт чего?

— За счёт количества матчей, которые я сыграла, и людей, которых я обыграла. Две из них — из топ-10 (Эмму Наварро и Жасмин Паолини. — Прим. «Чемпионата»). Это первый раз у меня, — сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

На турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) Самсонова вышла в третий круг. На старте соревнований она обыграла американку Кэролайн Доулхайд со счётом 6:4, 6:4.