«Просто бороться». Самсонова поделилась планами на грунтовый «тысячник» в Мадриде

Российская теннисистка 20-я ракетка мира Людмила Самсонова поделилась планами на турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
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— А вам как эти корты? Какие планы на турнир?
— Мне нравятся. В прошлом году я дошла тут до третьего круга. Сейчас я уже в нём. А планов у меня нет. Просто бороться, играть каждый матч. Грунт, конечно, это не моё самое любимое покрытие. Буду пробовать, бороться и посмотрим, — сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
Людмила Самсонова во втором круге в Мадриде обыграла американку Кэролайн Доулхайд со счётом 6:4, 6:4. Соперница Самсоновой в третьем круге турнира в Мадриде определится в матче второго раунда с участием украинки Юлии Стародубцевой, занимающей 99-ю строчку в рейтинге WTA. Её соперница по 1/32 финала представительница Чехии Каролина Мухова снялась с турнира в Мадриде.
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