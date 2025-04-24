Мирра Андреева победила Мари Боузкову на старте турнира WTA-1000 в Мадриде
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На грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) завершился матч второго круга, в котором российская теннисистка седьмая ракетка мира Мирра Андреева обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову (6:3, 6:4), занимающую 58-ю строчку рейтинга WTA.
Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 14:30 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
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Мари Боузкова
М. Боузкова
Матч продолжался 1 час 37 минут. Россиянка три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. Её соперница сделала одн эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.
В третьем круге турнира в Мадриде Андреева-младшая сыграет с польской теннисисткой Магдаленой Френх, занимающей 27-ю строчку в рейтинге WTA.
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