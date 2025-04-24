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Алькарас — о травме: уверен, что вернусь сильнее

Алькарас — о травме: уверен, что вернусь сильнее
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал свою травму, из-за которой снялся с домашнего «Мастерса» в Мадриде.

«С этой травмой я уже сталкивался и знаю, что мне нужно делать. Я уверен, что вернусь сильнее. Сыграть столько матчей за неделю, путешествовать, не иметь времени на отдых и вернуться на 100% в другой турнир — непросто.
Все через что-то проходят, и нет худа без добра. Мне чертовски жаль, что я не смогу сыграть в Мадриде перед своей публикой, но ещё будут возможности для этого. В эти дни у меня не будет спада, потому что я вложил всю свою энергию в восстановление», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Во втором круге соревнований Карлос Алькарас должен был сыграть с победителем матча Зизу Бергс (Бельгия) — Йосихито Нисиока (Япония). Он снялся с турнира из-за травмы приводящей мышцы правой ноги.

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