Наоми Осака получила уайлд-кард на турнир WTA-125 в Сен-Мало

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 55-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака получила уайлд-кард на турнир категории WTA-125 в Сен-Мало (Франция).

Ранее на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Наоми Осака проиграла в первом круге 59-й ракетке мира итальянке Лючии Бронцетти со счётом 4:6, 6:2, 4:6. Для представительницы Японии это был первый грунтовый матч в 2025 году.

Турнир в Сен-Мало пройдёт с 28 апреля по 4 мая. Действующей чемпионкой соревнований является француженка Лоис Буассон. В прошлогоднем финале она обыграла Хлоэ Паке. Призовой фонд турнира — $ 115,000.