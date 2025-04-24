Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наоми Осака получила уайлд-кард на турнир WTA-125 в Сен-Мало

Наоми Осака получила уайлд-кард на турнир WTA-125 в Сен-Мало
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 55-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака получила уайлд-кард на турнир категории WTA-125 в Сен-Мало (Франция).

Ранее на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Наоми Осака проиграла в первом круге 59-й ракетке мира итальянке Лючии Бронцетти со счётом 4:6, 6:2, 4:6. Для представительницы Японии это был первый грунтовый матч в 2025 году.

Турнир в Сен-Мало пройдёт с 28 апреля по 4 мая. Действующей чемпионкой соревнований является француженка Лоис Буассон. В прошлогоднем финале она обыграла Хлоэ Паке. Призовой фонд турнира — $ 115,000.

Материалы по теме
Наоми Осака проиграла Бронцетти в первом круге «тысячника» в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android