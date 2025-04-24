Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв Парри
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29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Во втором круге она обыграла Диан Парри из Франции со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 13:55 МСК
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
0 : 2
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Анна Калинская
А. Калинская
Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Калинская пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Парри два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
В третьем круге соревнований Калинская встретится с победительницей матча Мэдисон Киз (США) — Лючия Бронцетти (Италия).
«Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.
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