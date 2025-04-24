Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв Парри

29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Во втором круге она обыграла Диан Парри из Франции со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Калинская пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Парри два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В третьем круге соревнований Калинская встретится с победительницей матча Мэдисон Киз (США) — Лючия Бронцетти (Италия).

«Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.