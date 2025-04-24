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Калинская: с Майами чувствую себя более здоровой и лучше ощущаю себя на корте

Калинская: с Майами чувствую себя более здоровой и лучше ощущаю себя на корте
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29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, что после турнира в Майами физически чувствует себя лучше.

«Начиная с Майами чувствую, что набираю форму. Чувствую себя лучше физически, ощущаю себя гораздо более здоровой. Легче себя на корте ощущаю», — сказала Калинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

На грунтовом турнире категории WTA-1000 Анна Калинская во втором круге обыграла Диан Парри из Франции со счётом 7:6 (7:4), 6:4. В третьем круге соревнований россиянка встретится с победительницей матча Мэдисон Киз (США) — Лючия Бронцетти (Италия).

«Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.

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