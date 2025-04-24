Диана Шнайдер разгромила Волынец и вышла в третий круг «тысячника» в Мадриде
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Во втором круге она обыграла американку Кэти Волынец со счётом 6:1, 6:2.
Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 15:40 МСК
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|2
Кэти Волынец
К. Волынец
Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Волынец ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и четыре заработанных брейк-пойнта.
Далее Диана Шнайдер встретится с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия) — Елена Остапенко (Латвия).
«Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.
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