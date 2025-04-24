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Диана Шнайдер разгромила Волынец и вышла в третий круг «тысячника» в Мадриде

Диана Шнайдер разгромила Волынец и вышла в третий круг «тысячника» в Мадриде
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Во втором круге она обыграла американку Кэти Волынец со счётом 6:1, 6:2.

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 15:40 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Кэти Волынец
США
Кэти Волынец
К. Волынец

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Волынец ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и четыре заработанных брейк-пойнта.

Далее Диана Шнайдер встретится с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия) — Елена Остапенко (Латвия).

«Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.

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