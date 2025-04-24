Диана Шнайдер разгромила Волынец и вышла в третий круг «тысячника» в Мадриде

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Во втором круге она обыграла американку Кэти Волынец со счётом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Волынец ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и четыре заработанных брейк-пойнта.

Далее Диана Шнайдер встретится с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия) — Елена Остапенко (Латвия).

«Тысячник» в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующая чемпионка соревнований — польская теннисистка Ига Швёнтек.