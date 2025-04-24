Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская прокомментировала победу над Парри в стартовом матче в Мадриде

Анна Калинская прокомментировала победу над Парри в стартовом матче в Мадриде
Комментарии

29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская поделилась впечатлениями после победы над Диан Парри из Франции (7:6 (7:4), 6:4) в матче второго круга на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде.

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 13:55 МСК
Диан Парри
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

«Для соперницы это был четвёртый матч на турнире, для меня — первый. Нужно было поймать ритм, не спешить. Здесь непростые условия, высота, мяч разлетается, быстрый корт для грунта. Нужно было проявить терпение», — передаёт слова Калинской корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В третьем круге соревнований в Мадриде Калинская встретится с победительницей матча Мэдисон Киз (США) — Лючия Бронцетти (Италия).

Материалы по теме
Шнайдер — в 3-м круге Мадрида! Мирра, Калинская и Самсонова тоже победили. LIVE!
Live
Шнайдер — в 3-м круге Мадрида! Мирра, Калинская и Самсонова тоже победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android