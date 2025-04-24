Анна Калинская прокомментировала победу над Парри в стартовом матче в Мадриде

29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская поделилась впечатлениями после победы над Диан Парри из Франции (7:6 (7:4), 6:4) в матче второго круга на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде.

«Для соперницы это был четвёртый матч на турнире, для меня — первый. Нужно было поймать ритм, не спешить. Здесь непростые условия, высота, мяч разлетается, быстрый корт для грунта. Нужно было проявить терпение», — передаёт слова Калинской корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В третьем круге соревнований в Мадриде Калинская встретится с победительницей матча Мэдисон Киз (США) — Лючия Бронцетти (Италия).