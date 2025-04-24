Анна Калинская прокомментировала победу над Парри в стартовом матче в Мадриде
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29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская поделилась впечатлениями после победы над Диан Парри из Франции (7:6 (7:4), 6:4) в матче второго круга на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде.
Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2025, четверг. 13:55 МСК
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
0 : 2
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Анна Калинская
А. Калинская
«Для соперницы это был четвёртый матч на турнире, для меня — первый. Нужно было поймать ритм, не спешить. Здесь непростые условия, высота, мяч разлетается, быстрый корт для грунта. Нужно было проявить терпение», — передаёт слова Калинской корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В третьем круге соревнований в Мадриде Калинская встретится с победительницей матча Мэдисон Киз (США) — Лючия Бронцетти (Италия).
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