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Анна Калинская ответила, способны ли её собаки облаять журналистов

Анна Калинская ответила, способны ли её собаки облаять журналистов
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29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала о характере своих собак.

— У вас три собаки, и одну вы приносили на пресс-конференцию в Чарльстоне.
— Да, надо теперь Кобе мне принести.

— По характеру они все одинаковые?
— Да вообще можно и всех принести. Они все разные.

— А есть неспокойные, чтобы облаяли журналистов?
— (Смеётся.) Ну, они все разные. Интересно за ними наблюдать, как они между собой общаются тоже. Да, Беллу я приносила в Чарльстоне. Не знаю, кто будет следующим, кого я приведу на пресс-конференции, но однозначно буду с ними ездить, — сказала Калинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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