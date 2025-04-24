Анна Калинская ответила, способны ли её собаки облаять журналистов

29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала о характере своих собак.

— У вас три собаки, и одну вы приносили на пресс-конференцию в Чарльстоне.

— Да, надо теперь Кобе мне принести.

— По характеру они все одинаковые?

— Да вообще можно и всех принести. Они все разные.

— А есть неспокойные, чтобы облаяли журналистов?

— (Смеётся.) Ну, они все разные. Интересно за ними наблюдать, как они между собой общаются тоже. Да, Беллу я приносила в Чарльстоне. Не знаю, кто будет следующим, кого я приведу на пресс-конференции, но однозначно буду с ними ездить, — сказала Калинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.