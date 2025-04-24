Анна Калинская высказалась о возможной встрече с Мэдисон Киз в 3-м круге турнира в Мадриде

29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская после победы над Диан Парри из Франции (7:6 (7:4), 6:4) в матче второго круга на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде поделилась настроем на следующие матчи.

— Пока ваша следующая соперница неизвестна, но, возможно, это будет Мэдисон Киз. И именно её вы обыграли в Чарльстоне, после чего сказали, что почувствовали уверенность.

— Да, я вроде почувствовала тогда уверенность, но на следующий день она куда-то пропала (Анна проиграла в 1/4 финала Софье Кенин. — Прим. «Чемпионата»). Поэтому я много не думаю, буду играть, посмотрим. Конечно, то, что я недавно с ней играла, — на пользу, но тут другие условия, поэтому особо много нет каких-то супермыслей об этом.

— А сегодняшний матч вам уверенность принёс?

— Да, конечно. Любая победа приносит уверенность. Первый матч всегда непросто играть. Первая встреча на красном грунте. Да, это позитивная победа. Надеюсь, что с каждым матчем буду лучше играть, — сказала Калинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.