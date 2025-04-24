Нисикори — после 450-й победы в туре: из них помню, наверное, штук 10
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Бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори стал восьмым действующим игроком, которому удалось одержать 450 побед в туре. Сегодня, 24 апреля, в матче первого круга на турнире категории «Мастерс» в Мадриде он обыграл представителя Австралии Александра Вукича. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.
Мадрид (м). 1-й круг
24 апреля 2025, четверг. 12:10 МСК
Александар Вукич
А. Вукич
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6
|3
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|3
|6
Кей Нисикори
К. Нисикори
«Из всех побед помню, наверное, штук 10. У меня всё плохо с памятью», — заявил Нисикори после матча.
Во втором круге турнира категории «Мастерс» в Мадриде Нисикори сыграет с 30-й ракеткой мира канадцем Денисом Шаповаловым. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.
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