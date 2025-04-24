Нисикори — после 450-й победы в туре: из них помню, наверное, штук 10

Бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори стал восьмым действующим игроком, которому удалось одержать 450 побед в туре. Сегодня, 24 апреля, в матче первого круга на турнире категории «Мастерс» в Мадриде он обыграл представителя Австралии Александра Вукича. Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

«Из всех побед помню, наверное, штук 10. У меня всё плохо с памятью», — заявил Нисикори после матча.

Во втором круге турнира категории «Мастерс» в Мадриде Нисикори сыграет с 30-й ракеткой мира канадцем Денисом Шаповаловым. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.