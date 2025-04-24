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Мирра Андреева выиграла 8 из 10 первых матчей в Мадриде. Это 2-й показатель в истории WTA

Мирра Андреева выиграла 8 из 10 первых матчей в Мадриде. Это 2-й показатель в истории WTA
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Серебряный призёр Олимпиады-2024, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала свою восьмую победу на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Интересно, что только представительница Туниса Онс Жабер одержала больше побед в своих первых 10 матчах в Мадриде (9) с момента основания турнира (2009 год), сообщает Opta Ace. То есть 17-летняя Мирра — вторая в истории по данному показателю.

Восьмую победу в Мадриде Андреева одержала в матче с 58-й ракеткой мира из Чехии Мари Боузковой. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу россиянки.

В третьем круге турнира в Мадриде Андреева-младшая сыграет с польской теннисисткой Магдаленой Френх, занимающей 27-ю строчку в рейтинге WTA.

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